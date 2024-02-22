В Берлине полиция спасла 48 котов во время рейда против "разведения под пытками"

Полиция и органы защиты животных в немецком Берлине спасли 48 кошек во время рейда на двухкомнатную квартиру, где размещался нелегальный питомник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Спасенные коты были породы Украинский левкой – эта порода имеет серьезные физические недостатки и генетические дефекты, в частности, отсутствуют тактильные волоски, также такие коты имеют искривленные уши.

Такая практика считается в Германии "разведением под пытками" и запрещена.

Власти запретили подозреваемому заводчику содержать животных и приказали ему остановиться, но он не выполнил требование правоохранителей, что стало поводом для полицейского рейда.

Власти узнали о незаконном разведении, когда мужчина выставил котов на продажу в Интернете.

Местные власти считают, что мужчина мог быть последним заводчиком котов породы Украинский левкой.

Теперь ему также грозит "значительный штраф", сообщает местная районная администрация.

По большей части бесшерстных котов раздали добровольным приютам по всей Германии, где им оказали ветеринарную помощь.

По данным Немецкой ассоциации защиты животных, разведение под пытками означает, что животные ведут жизнь, полную боли и страданий из-за их селекционных характеристик.

Напомним, в июле 2022 Польская академия наук классифицировала котов как "инвазионный посторонний вид", то есть такой, который стремительно распространяется в определенной экосистеме и представляет угрозу ее флоре и фауне, чем вызвала скандал.

А в августе в немецком городе Вальдорф владельцам кошек разрешили выпускать своих домашних любимцев на свободную прогулку, поскольку власти отменили специальный "локдаун", введенный ради птиц.