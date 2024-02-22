Зеленський розповів іноземним послам про дипломатичні завдання України на 2024 рік

Президент Володимир Зеленський 22 лютого зустрівся з очільниками іноземних представництв та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та розповів їм про зовнішньполітичні плани Києва на цей рік.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував іноземним дипломатам за те, що вони залишаються в Україні під час повномасштабного російського вторгнення, і наголосив на необхідності у 2024 році докласти зусиль для наближення кінця війни.

Для цього Київ планує й далі працювати над отриманням оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги від іноземних партнерів, аби захищати українців від терору, розповів президент.

Друге завдання України, додав голова держави, полягає в просуванні української "формули миру" та проведенні першого глобального "саміту миру" на рівні лідерів держав.

Третім завданням Зеленський назвав роботу над зміцненням оборонної співпраці та над посиленням санкційного тиску на Росію, включно з використанням заморожених російських активів.

На зустрічі президента з послами онлайн також виступив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, який поінформував про оперативну ситуацію на фронті.

Нагадаємо, під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України в серпні 2023 року Володимир Зеленський назвав українським послам орієнтири для дипломатичної діяльності за кордоном.