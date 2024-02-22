Зеленский рассказал иностранным послам о дипломатических задачах Украины на 2024 год

Президент Владимир Зеленский 22 февраля встретился с руководителями иностранных представительств и международных организаций, аккредитованных в Украине, и рассказал им о внешнеполитических планах Киева на этот год.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил иностранных дипломатов за то, что они остаются в Украине во время полномасштабного российского вторжения, и отметил необходимость в 2024 году приложить усилия для приближения конца войны.

Для этого Киев планирует и дальше работать над получением оборонной, финансовой и гуманитарной помощи от иностранных партнеров, чтобы защищать украинцев от террора, рассказал президент.

Вторая задача Украины, добавил глава государства, заключается в продвижении украинской "формулы мира" и проведении первого глобального "саммита мира" на уровне лидеров государств.

Третьей задачей Зеленский назвал работу над укреплением оборонного сотрудничества и над усилением санкционного давления на Россию, включая использование замороженных российских активов.

На встрече президента с послами онлайн также выступил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, который проинформировал об оперативной ситуации на фронте.

Напомним, во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины в августе 2023 года Владимир Зеленский назвал украинским послам ориентиры для дипломатической деятельности за рубежом.