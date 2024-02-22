Польські фермери наступного тижня планують новий страйк – у Варшаві

Фермери в Польщі наступного вівторка, 27 лютого, планують розпочати страйк у Варшаві під гаслом "Зоряний марш на столицю".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Польські фермери хочуть зібратися перед Палацом культури і науки, звідти вирушити до Сейму, а потім до офісу прем'єр-міністра. Там вони вимагатимуть зустрічі з прем’єром Дональдом Туском і планують вручити йому петицію.

Протестувальники вимагатимуть обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та виходу польського уряду з Європейського зеленого курсу.

20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху.

Наступного дня президент Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.

Однак польський прем'єр Дональд Туск відхилив запрошення Зеленського.

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