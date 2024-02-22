Польские фермеры на следующей неделе планируют новую забастовку - в Варшаве

Фермеры в Польше в следующий вторник, 27 февраля, планируют начать забастовку в Варшаве под лозунгом "Звездный марш на столицу".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Польские фермеры хотят собраться перед Дворцом культуры и науки, оттуда отправиться в Сейм, а затем в офис премьер-министра. Там они будут требовать встречи с премьером Дональдом Туском и планируют вручить ему петицию.

Протестующие будут требовать ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и выхода польского правительства из Европейского зеленого курса.

20 февраля польские фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в частности на границе с Украиной. За это время произошло несколько инцидентов с высыпанием украинского зерна и блокированием пассажирского движения.

На следующий день президент Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

Однако польский премьер Дональд Туск отклонил приглашение Зеленского.

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