Німецький депутат не поділяє побоювань Шольца щодо Taurus: Путін піде на ескалацію, коли схоче

Депутат німецького Бундестагу від опозиційної фракції Християнсько-соціальний союз (ХСС) Томас Зільберхорн заявив, що не поділяє занепокоєнь канцлера Олафа Шольца щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Його заяву наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

ЗМІ раніше повідомляли, що канцлер побоювався, що надання Україні Taurus сприятиме ескалації конфлікту.

Водночас Зільберхорн не погодився із такими занепокоєннями.

"Ні, я не поділяю цю точку зору про можливу ескалацію, тому що Путін піде на ескалацію, коли захоче І саме тому рішучі дії, яких потребує Україна, – це знищення логістичних ліній за лінією фронту, а отже, необхідна зброя великої дальності, і Taurus був би ідеальним засобом для цього", – сказав він.

Депутат також закликав західні країни посилити свої зобов'язання перед Києвом.

"Ми всі в західному світі повинні зрозуміти, що ця атака Росії проти України є атакою проти миру і стабільності в усьому західному світі. І інтерес Путіна, звичайно, полягає в тому, щоб розділити західні демократії", – заявив депутат.

Раніше у Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Водночас німецькі депутати підтримали підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає заклик надати далекобійні системи Києву. Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не згадуються.