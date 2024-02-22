Немецкий депутат не разделяет опасений Шольца о Taurus: Путин пойдет на эскалацию, когда захочет

Депутат немецкого Бундестага от оппозиционной фракции Христианско-социальный союз (ХСС) Томас Зильберхорн заявил, что не разделяет опасений канцлера Олафа Шольца о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus.

Его заявление приводит DW, сообщает "Европейская правда".

СМИ ранее сообщали, что канцлер опасался, что предоставление Украине Taurus будет способствовать эскалации конфликта.

В то же время Зильберхорн не согласился с такими опасениями.

"Нет, я не разделяю эту точку зрения о возможной эскалации, потому что Путин пойдет на эскалацию, когда захочет И именно поэтому решительные действия, в которых нуждается Украина, – это уничтожение логистических линий за линией фронта, а значит, необходимо оружие большой дальности, и Taurus был бы идеальным средством для этого", – сказал он.

Депутат также призвал западные страны усилить свои обязательства перед Киевом.

"Мы все в западном мире должны понять, что эта атака России против Украины является атакой против мира и стабильности во всем западном мире. И интерес Путина, конечно, заключается в том, чтобы разделить западные демократии", – заявил депутат.

Ранее в Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с прямым призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время немецкие депутаты поддержали подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву. Крылатые ракеты Taurus в предложении напрямую не упоминаются.