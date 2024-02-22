У Валенсії спалахнув 14-поверховий будинок, є постраждалі

В іспанському місті Валенсія ввечері 22 лютого спалахнула пожежа в 14-поверховому житловому будинку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Екстрені служби Валенсії отримали повідомлення про пожежу в центральному районі Кампанар після 17:30 за місцевим часом. Для гасіння вогню залучили десять пожежних бригад і два аварійно-рятувальних загони.

Вогонь, імовірно, спалахнув на четвертому поверсі й швидко поширився по всьому фасаду будівлі. У результаті окремі фрагменти будинку впали на землю. Людей закликали не наближатись до місця інциденту.

Aviso de incendio en el cuarto piso de un edificio, zona Campanar de Valencia. Se extiende a más pisos.



➡️Movilizadas 10 dotaciones de @bomberosvlc y 2 SAMU + SVB. pic.twitter.com/XD4SMt2ZH5 — Emergències 112CV (@GVA112) February 22, 2024

Наразі відомо про сімох постраждалих, із них троє – пожежники: двоє отруїлись чадним газом та отримали опіки рук, третій – зламав зап’ястя. Рятувальники також розгорнули на місці події польовий шпиталь.

Причина пожежі в будинку, зведеному у 2008 році, ще встановлюється. Але, за словами опитаного El Pais, експерта, її могла викликати легкозаймиста обшивка фасаду будівлі.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня у Франції спалахнула пожежа на складі з 900 тоннами батарейок.