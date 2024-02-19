У Франції взяли під контроль пожежу на заводі з 900 тоннами батарейок для переробки

Пожежу на заводі з переробки батарейок на півдні Франції взяли під контроль, хоча й тне загасили повністю.

Про це повідомила місцева пожежна служба в понеділок, через два дні після початку пожежі, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пожежа спалахнула на складі з 900 тоннами літієвих батарей, що належать групі SNAM з переробки у Вів'є, на північ від Тулузи, повідомив місцевий радник Паскаль Мазе.

За повідомленням префектури, пожежу вдалося локалізувати в неділю. Команда з п'яти пожежників залишалася на місці події і в понеділок, повідомив речник пожежників.

Французькі ЗМІ показали густий дим над територією Вів'є на вихідних, але пожежники і місцеві посадовці заявили, що немає жодних ознак небезпечного забруднення повітря.

Літієві батареї необхідні для електричних пристроїв – від телефонів до електромобілів. Однак вони містять горючі матеріали, які в поєднанні з енергією, яку вони зберігають, можуть зробити їх вразливими до загоряння під впливом тепла, що потенційно може призвести до вивільнення токсичних матеріалів.

Нагадаємо, позаминулими вихідними на одній з французьких АЕС зупиняли роботу двох реакторів після пожежі в неядерному секторі станції.

На початку минулого тижня у Швеції згорів великий аквапарк, який мали відкрити цього літа. Внаслідок пожежі одна людина загинула і близько двох десятків постраждали.