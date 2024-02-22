В Валенсии вспыхнул 14-этажный дом, есть пострадавшие

В испанском городе Валенсия вечером 22 февраля вспыхнул пожар в 14-этажном жилом доме.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Экстренные службы Валенсии получили сообщение о пожаре в центральном районе Кампанар после 17:30 по местному времени. Для тушения огня привлекли десять пожарных бригад и два аварийно-спасательных отряда.

Огонь, предположительно, вспыхнул на четвертом этаже и быстро распространился по всему фасаду здания. В результате отдельные фрагменты дома упали на землю. Людей призвали не приближаться к месту инцидента.

Aviso de incendio en el cuarto piso de un edificio, zona Campanar de Valencia. Se extiende a más pisos.



➡️Movilizadas 10 dotaciones de @bomberosvlc y 2 SAMU + SVB. pic.twitter.com/XD4SMt2ZH5 — Emergències 112CV (@GVA112) February 22, 2024

Известно о семи пострадавших, из них трое – пожарные: двое отравились угарным газом и получили ожоги рук, третий – сломал запястье. Спасатели также развернули на месте происшествия полевой госпиталь.

Причина пожара в доме, построенном в 2008 году, еще устанавливается. Но, по словам опрошенного El Pais, эксперта, его могла вызвать легковоспламеняющаяся обшивка фасада здания.

Напомним, в конце прошлой недели во Франции вспыхнул пожар на складе с 900 тоннами батареек.