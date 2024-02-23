У Дуди заявили, що він не планує візиту в Київ до другої річниці вторгнення РФ

Президент Польщі Анджей Дуда не планує візиту до Києва у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив представник канцелярії президента Польщі Войчех Колярський, передає "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Ні, такий візит наразі не планується", – сказав він, відповідаючи на питання про можливий візит Дуди в Україну.

Колярський звернув увагу, що Дуда дав довге інтерв’ю українському телебаченню у зв’язку з другою річницею повномасштабної агресії. Також, за його словами, буде розмова на BBC World на цю тему.

"Планується також звернення до президента Зеленського у зв’язку з другою річницею", – сказав Колярський.

Він звернув увагу, що пам’ять про те, що сталося, важлива, бо "те, що сталося два роки тому, визначає не лише польську політику, але й світову політику і найближче майбутнє".

"Влада Польщі виразно і однозначно каже, що вільна, незалежна Україна є важливим союзником Польщі", – заявив Колярський.

Нагадаємо, 21 лютого президент Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.

Однак польський прем'єр Дональд Туск відхилив запрошення Зеленського.