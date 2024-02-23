У Дуды заявили, что он не планирует визит в Киев ко второй годовщине вторжения РФ

Президент Польши Анджей Дуда не планирует визит в Киев в связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом заявил представитель канцелярии президента Польши Войчех Колярский, передает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Нет, такой визит пока не планируется", – сказал он, отвечая на вопрос о возможном визите Дуды в Украину.

Колярский обратил внимание, что Дуда дал длинное интервью украинскому телевидению в связи со второй годовщиной полномасштабной агрессии. Также, по его словам, будет разговор на BBC World на эту тему.

"Планируется также обращение к президенту Зеленскому в связи со второй годовщиной", – сказал Колярский.

Он обратил внимание, что память о том, что произошло, важна, потому что "то, что произошло два года назад, определяет не только польскую политику, но и мировую политику и ближайшее будущее".

"Власти Польши определенно и однозначно говорят, что свободная, независимая Украина является важным союзником Польши", – заявил Колярский.

Напомним, 21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

Однако польский премьер Дональд Туск отклонил приглашение Зеленского.