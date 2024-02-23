Все більше німців підтримують нарощення постачання зброї Україні

У порівнянні з січнем побільшало німців, які вважають, що європейські країни мають наростити постачання зброї та боєприпасів для України.

Про це свідчать результати опитування ZDF Politbarometer, повідомляє "Європейська правда".

Через два роки після повномасштабного нападу Росії на Україну переважна більшість німців підтримує військову підтримку Україні. Після 51% у січні, зараз 62% опитаних виступають за те, щоб європейські країни надавали Україні більше зброї та боєприпасів.

32% виступають проти (у січні таких було 42%).

Ця оцінка стосується прихильників майже всіх партій, лише явна більшість серед прихильників "Альтернативи для Німеччини" (81%) і незначна більшість серед прихильників "Альянсу Сари Вагенкнехт" (57%) відкидають надання більшої кількості зброї та боєприпасів для України.

Думки розділилися щодо питання, чи повинна Україна відмовитися від окупованих Росією територій, якщо це може покласти край війні. 43% підтримують це, 44% вважають, що Україна повинна продовжувати боротися за звільнення цих територій.

46% побоюються, що Росія нападе на інші країни. 45% припускають, що війна обмежиться Україною.

Опитування проводилося з 20 по 22 лютого методом телефонного інтерв’ю за участі 1294 респондентів.

Раніше у Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Водночас німецькі депутати підтримали підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає заклик надати далекобійні системи Києву. Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не згадуються.