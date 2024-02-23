Все больше немцев поддерживают наращивание поставок оружия Украине

По сравнению с январем увеличилось число немцев, считающих, что европейские страны должны нарастить поставки оружия и боеприпасов для Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ZDF Politbarometer, сообщает "Европейская правда".

Через два года после полномасштабного нападения России на Украину подавляющее большинство немцев поддерживает военную поддержку Украины. После 51% в январе, сейчас 62% опрошенных выступают за то, чтобы европейские страны предоставляли Украине больше оружия и боеприпасов.

32% выступают против (в январе таких было 42%).

Эта оценка касается сторонников почти всех партий, только явное большинство среди сторонников "Альтернативы для Германии" (81%) и незначительное большинство среди сторонников "Альянса Сары Вагенкнехт" (57%) отвергают предоставление большего количества оружия и боеприпасов для Украины.

Мнения разделились по вопросу, должна ли Украина отказаться от оккупированных Россией территорий, если это может положить конец войне. 43% поддерживают это, 44% считают, что Украина должна продолжать бороться за освобождение этих территорий.

46% опасаются, что Россия нападет на другие страны. 45% предполагают, что война ограничится Украиной.

Опрос проводился с 20 по 22 февраля методом телефонного интервью с участием 1294 респондентов.

Ранее в Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с прямым призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время немецкие депутаты поддержали подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву. Крылатые ракеты Taurus в предложении напрямую не упоминаются.