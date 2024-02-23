Половина немцев выступает за то, чтобы Запад полагался на военную мощь в противодействии агрессии РФ

Половина немцев считают, что Запад должен использовать военную силу, чтобы убедить Россию вести себя менее агрессивно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ZDF Politbarometer, сообщает "Европейская правда".

50% считают, что Запад может использовать военную силу, чтобы убедить Россию действовать менее агрессивно, включая большинство сторонников основных партий СДПГ, ХДС/ХСС, "Зеленых" и СвДП.

В то же время 35% считают политические уступки России более эффективными, в том числе большинство сторонников "Альтернативы для Германии" и "Альянса Сары Вагенкнехт".

В то время как добрая половина опрошенных на западе Германии (53%) полагаются на военную силу, на востоке таких лишь треть (35%). 49% опрошенных в восточной Германии выступают за политические уступки (на Западе – 31%).

Также по сравнению с январем увеличилось количество немцев, которые считают, что европейские страны должны нарастить поставки оружия и боеприпасов для Украины.

Опрос проводился с 20 по 22 февраля методом телефонного интервью с участием 1294 респондентов.

Напомним, спустя два года после начала полномасштабной войны почти половина поляков считают, что она закончится уничтожением обеих стран – и Украины, и России.

Кроме того, поддержка Украины среди европейцев остается широкой, но лишь 10% верят, что она может победить Россию.