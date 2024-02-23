Половина немцев выступает за то, чтобы Запад полагался на военную мощь в противодействии агрессии РФ
Половина немцев считают, что Запад должен использовать военную силу, чтобы убедить Россию вести себя менее агрессивно.
Об этом свидетельствуют результаты опроса ZDF Politbarometer, сообщает "Европейская правда".
50% считают, что Запад может использовать военную силу, чтобы убедить Россию действовать менее агрессивно, включая большинство сторонников основных партий СДПГ, ХДС/ХСС, "Зеленых" и СвДП.
В то же время 35% считают политические уступки России более эффективными, в том числе большинство сторонников "Альтернативы для Германии" и "Альянса Сары Вагенкнехт".
В то время как добрая половина опрошенных на западе Германии (53%) полагаются на военную силу, на востоке таких лишь треть (35%). 49% опрошенных в восточной Германии выступают за политические уступки (на Западе – 31%).
Также по сравнению с январем увеличилось количество немцев, которые считают, что европейские страны должны нарастить поставки оружия и боеприпасов для Украины.
Опрос проводился с 20 по 22 февраля методом телефонного интервью с участием 1294 респондентов.
Напомним, спустя два года после начала полномасштабной войны почти половина поляков считают, что она закончится уничтожением обеих стран – и Украины, и России.
Кроме того, поддержка Украины среди европейцев остается широкой, но лишь 10% верят, что она может победить Россию.