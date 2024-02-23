Премьер-министр Дании прибыла в Украину

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибыла в Украину с четвертым визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как пишет "Европейская правда", видео из Львова с премьером Дании распространил в Telegram i Facebook президент Владимир Зеленский.

"Во Львове на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен почтили память погибших защитников Украины.

Мы никогда не забудем героев, которые защищали нашу независимость, свободу и будущее. Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!", – написал Зеленский.

Как сообщают датские СМИ, сегодняшний визит, который проходит в западной части Украины, является четвертым визитом премьер-министра после 24 февраля 2024 года.

Последний визит состоялся в сентябре прошлого года, когда она встретилась с Зеленским.

Накануне Метте Фредериксен объявила, что ее страна заключает двустороннее соглашение с Украиной, гарантирующее поддержку Киева в последующие 10 лет. Однако публичной церемонии подписания соглашения пока не было.

Это произошло после того, как аналогичные соглашения были заключены с Францией и Германией.

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