Росія приготувала відповідь на новий пакет санкцій ЄС

Росія у відповідь на новий пакет санкцій Євросоюзу оголосила власні заходи, які передбачають розширення списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію країни-агресорки.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ РФ, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в російському МЗС, Кремль "істотно розширив список представників євроінституцій і країн-членів Євросоюзу", яким заборонено в'їзд на територію РФ.

У МЗС РФ уточнили, що заборона стосується тих представників силових відомств і комерційних організацій країн ЄС, громадян країн-членів Євросоюзу, які "відповідальні" за постачання зброї Україні.

Також під російські обмеження потрапили посадовці, які займаються створенням трибуналу проти РФ за незаконні арешти та вивезення людей з українських територій, а також ті, хто виступає за конфіскацію російських держактивів або використання прибутку від них в інтересах України.

Також до "чорного списку" РФ потрапили представники Ради Європи, члени законодавчих зборів країн Євросоюзу, учасників ПА ОБСЄ і ПАРЄ, які "допускають агресивні висловлювання на адресу Росії".

МЗС РФ традиційно не оприлюднює свої санкційні списки.

Нагадаємо, Велика Британія у четвер, 22 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення, оголосила про нові санкції проти РФ за її агресію проти України.

23 лютого Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України, а також тих, хто суттєво підтримує військові зусилля РФ.