Россия приготовила ответ на новый пакет санкций ЕС

Россия в ответ на новый пакет санкций Евросоюза объявила собственные меры, предусматривающие расширение списка лиц, которым запрещен въезд на территорию страны-агрессора.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в российском МИД, Кремль "существенно расширил список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза", которым запрещен въезд на территорию РФ.

В МИД РФ уточнили, что запрет касается тех представителей силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, граждан стран-членов Евросоюза, которые "ответственны" за поставки оружия Украине.

Также под российские ограничения попали чиновники, которые занимаются созданием трибунала против РФ за незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий, а также те, кто выступает за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины.

Также в "черный список" РФ попали представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участников ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые "допускают агрессивные высказывания в адрес России".

МИД РФ традиционно не обнародует свои санкционные списки.

Напомним, Великобритания в четверг, 22 февраля, накануне второй годовщины полномасштабного российского вторжения, объявила о новых санкциях против РФ за ее агрессию против Украины.

23 февраля Совет ЕС принял тринадцатый пакет ограничительных мер против России и тех, кто несет ответственность за продолжение войны против Украины, а также тех, кто существенно поддерживает военные усилия РФ.