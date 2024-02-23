Польща може запровадити додаткові заходи контролю продукції на кордоні з Україною

Влада Польщі найближчим часом може запровадити додаткові заходи контролю сільгосппродукції на кордоні з Україною.

Про це на пресконференції заявив польський прем’єр-міністр Дональд Туск, повідомляє "Європейська правда".

Туск зазначив, що перебуває в постійному контакті з українськими партнерами.

"І не приховую, що, якщо буде потреба, найближчими днями ми також ухвалимо подальші рішення щодо ефективного контролю на нашому кордоні, коли мова йде про продукти, які прямують до ЄС та Польщі", – сказав він.

Раніше Туск відхилив запрошення Зеленського про урядову зустріч на кордоні, але пообіцяв прибрати перешкоди на кордоні для військової і гуманітарної допомоги Україні.

Також він жорстко відреагував на появу пропутінського плаката на одному з протестів.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічей з польською стороною заявив, що Україна і Польща налаштовані вирішити проблеми.