ЗМІ: Зеленський готує візит до Вірменії
Президент України Володимир Зеленський найближчим часом збирається відвідати Вірменію.
Про це повідомило вірменське медіа Factor.am з посиланням на джерело.
За даними співрозмовника видання, зараз готується візит президента України до Вірменії, але дата візиту остаточно не підтверджена.
Наразі ведуться переговори з українською стороною щодо термінів поїздки.
Очікується, що Зеленський буде в Єревані в березні.
Тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не підтвердив, але й не спростував цю інформацію.
Коли його спитали, про можливий вплив російсько-української війни на Південний Кавказ, він відповів: "Насправді зараз є багато що сказати, але я поки нічого не можу сказати. Через кілька днів ви почуєте новини. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок... ви побачите через кілька днів", – сказав він.
На запитання журналіста, чи має він на увазі можливий візит Зеленського, Валерій Лобач відповів: "Можу тільки сказати, що весна принесе багато позитивних подій у Вірменію".
Нагадаємо, на початку жовтня минулого року Пашинян і Зеленський вперше зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.
Пашинян також неодноразово повторював, що Вірменія не є союзником РФ у її війні проти України.