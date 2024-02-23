Як французький комерційний гігант підживлює російський режим

Впливовий французький тижневик L'Express опублікував 20 лютого розслідування, поставивши під сумнів факт виконання міжнародних санкцій щодо Росії французьким комерційним гігантом Leroy Merlin.

Результати розслідування вказують на "наявність непрозорих схем, імітацію припинення діяльності та контакти з російською державою" ритейлера, для якого Росія протягом довгих років "була справжнім Ельдорадо".

Докладно – в статті RFI "Леруа Кремлен": як французький ритейлер імітує вихід з ринку РФ. Далі – короткий її виклад.

L'Express нагадує, що для французької компанії Leroy Merlin, одного з найбільших європейських DIY-ритейлерів в "імперії французької родини Мюльє (Mulliez)", "Росія від початку 2000-х років стала привілейованою ціллю в стратегії міжнародного розвитку" підприємства.

Напад на Україну російської армії в лютому 2022 року порушив комерційні плани багатьох фірм. Деякі з численних компаній Франції, які давно працювали на російському ринку, як-от Renault і Société Générale, закрили свій бізнес швидко, незважаючи на значні фінансові втрати. Іншим довелося порвати економічні відносини з Росією через вплив санкцій на увесь сектор їхньої діяльності.

Але, пише L'Express, були фірми, які "зробили ставку на швидке вирішення конфлікту і зайняли вичікувальну позицію". Це, наприклад, L'Oréal, Sanofi, а також мережа супермаркетів Auchan – ще одна дочірня компанія в бізнес-структурі родини Мюльє.

Але Leroy Merlin не пішла за жодною з цих схем.

Її тактику L'Express називає ретушуванням і підробкою, "успішною комунікаційною операцією про нібито продаж" підприємства, "стратегією з багатьма невідомими", що викликає "безліч запитань без відповідей".

L'Express констатує, що після остаточного виходу з ринку Росії минулого року автовиробника Volkswagen Leroy Merlin стала найбільшою іноземною компанією в Росії у 2023 році. Штат її співробітників сягає 45 тисяч осіб, вона має майже 115 магазинів, а оборот 2021 року склав близько 5 млрд євро.

Росія стала для фірми надзвичайно прибутковим ринком. На її частку припадає майже чверть обороту Adeo – головної компанії Leroy Merlin.

23 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський, звертаючись до французького парламенту, вимагав, щоб Leroy Merlin та інші французькі підприємства "перестали бути спонсорами російської військової машини, припинили фінансування вбивств дітей і жінок, зґвалтувань".

Однак керівництво головного підприємства в інтерв'ю газеті La Voix du Nord відповіло, що підприємство-роботодавець "несе відповідальність за 45 тисяч працівників у Росії, і немає причин засуджувати цих людей за війну, яку вони не обирали". Було також сказано, що навмисне закриття підприємства призвело б до експропріації власності, що означала б "передачу компанії та її активів російському режиму", тобто використання активів Leroy Merlin для фінансування війни.

З продовженням війни позиції Leroy Merlin у Росії похитнулися, її звинуватили в заниженні інформації про доходи.

Водночас у соціальних мережах Франції компанію стали називати "Леруа Кремлен".

Акції протесту проти присутності групи в Росії стали систематично проходити біля входу в магазин у центрі Парижа.

Саме в цьому контексті у березні 2023 року родина Мюльє оголосила, що "поступилася оперативним контролем над Leroy Merlin Russia місцевому керівництву" з метою "зберегти робочі місця 45 тисяч співробітників і продовжити діяльність компанії на благо жителів".

Але розбір подій, що відбулися потім, дав змогу констатувати, що "передача операційного контролю" не означає продаж. Що "місцеве керівництво" – це голова філії "Леруа Мерлен Восток" француз Лоран Дефассіо (Laurent Desfassiaux), який пройшов усіма кар'єрними сходами всередині Adeo.

Докладніше – у матеріалі RFI "Леруа Кремлен": як французький ритейлер імітує вихід з ринку РФ.