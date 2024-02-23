Как французский коммерческий гигант подпитывает российский режим

Влиятельный французский еженедельник L'Express опубликовал 20 февраля расследование, поставив под сомнение факт выполнения международных санкций в отношении России французским коммерческим гигантом Leroy Merlin.

Результаты расследования указывают на "наличие непрозрачных схем, имитацию прекращения деятельности и контакты с российским государством" ритейлера, для которого Россия на протяжении долгих лет "была настоящим Эльдорадо".

Подробнее – в статье RFI "Леруа Кремлен": как французский ритейлер имитирует уход с рынка РФ. Далее – краткое ее изложение.

L'Express напоминает, что для французской компании Leroy Merlin, одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров в "империи французской семьи Мюлье (Mulliez)", "Россия с начала 2000-х годов стала привилегированной целью в стратегии международного развития" предприятия.

Нападение на Украину российской армии в феврале 2022 года нарушило коммерческие планы многих фирм. Некоторые из многочисленных компаний Франции, которые давно работали на российском рынке, такие как Renault и Société Générale, закрыли свой бизнес быстро, несмотря на значительные финансовые потери. Другим пришлось порвать экономические отношения с Россией из-за влияния санкций на весь сектор их деятельности.

Но, пишет L'Express, были фирмы, которые "сделали ставку на быстрое решение конфликта и заняли выжидательную позицию". Это, например, L'Oréal, Sanofi, а также сеть супермаркетов Auchan – еще одна дочерняя компания в бизнес-структуре семьи Мюлье.

Но Leroy Merlin не пошла ни по одной из этих схем.

Ее тактику L'Express называет ретушированием и подделкой, "успешной коммуникационной операцией о якобы продаже" предприятия, "стратегией со многими неизвестными", вызывающей "множество вопросов без ответов".

L'Express констатирует, что после окончательного ухода с рынка России в прошлом году автопроизводителя Volkswagen Leroy Merlin стала крупнейшей иностранной компанией в России в 2023 году. Штат ее сотрудников достигает 45 тысяч человек, она имеет почти 115 магазинов, а оборот 2021 года составил около 5 млрд евро.

Россия стала для фирмы чрезвычайно прибыльным рынком. На ее долю приходится почти четверть оборота Adeo – головной компании Leroy Merlin.

23 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к французскому парламенту, требовал, чтобы Leroy Merlin и другие французские предприятия "перестали быть спонсорами российской военной машины, прекратили финансирование убийств детей и женщин, изнасилований".

Однако руководство головного предприятия в интервью газете La Voix du Nord ответило, что предприятие-работодатель "несет ответственность за 45 тысяч работников в России, и нет причин осуждать этих людей за войну, которую они не выбирали". Было также сказано, что преднамеренное закрытие предприятия привело бы к экспроприации собственности, что означало бы "передачу компании и ее активов российскому режиму", то есть использование активов Leroy Merlin для финансирования войны.

С продолжением войны позиции Leroy Merlin в России пошатнулись, ее обвинили в занижении информации о доходах.

В то же время в социальных сетях Франции компанию стали называть "Леруа Кремлен".

Акции протеста против присутствия группы в России стали систематически проходить у входа в магазин в центре Парижа.

Именно в этом контексте в марте 2023 года семья Мюлье объявила, что "уступила оперативный контроль над Leroy Merlin Russia местному руководству" с целью "сохранить рабочие места 45 тысяч сотрудников и продолжить деятельность компании на благо жителей".

Но разбор произошедших затем событий позволил констатировать, что "передача операционного контроля" не означает продажу. Что "местное руководство" – это глава филиала "Леруа Мерлен Восток" француз Лоран Дефассио (Laurent Desfassiaux), который прошел по всей карьерной лестнице внутри Adeo.

Подробнее – в материале RFI "Леруа Кремлен": как французский ритейлер имитирует уход с рынка РФ.