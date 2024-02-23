У Валенсії зросла кількість загиблих унаслідок пожежі в багатоповерхівці

Кількість загиблих у результаті пожежі в багатоповерховому будинку в іспанському місті Валенсія станом на вечір 23 лютого зросла до щонайменше п’яти, ще 14 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рятувальники на місці події шукали 14 людей, зокрема подружжя, їхню дитину і двотижневе немовля, які досі вважаються зниклими безвісти після пожежі у будинку. Окрім п’ятьох загиблих, відомо про 15 поранених.

До міста прибули експерти-стоматологи з інших частин Іспанії, щоб допомогти ідентифікувати обвуглені тіла, а поліція збирала зразки ДНК у родичів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також прибув на місце трагедії й сказав, що жителі "втратили все за лічені хвилини в цій жахливій пожежі".

У Валенсії оголосили триденну жалобу, скасували місцеві футбольні матчі та призупинили початок щорічного фестивалю. Для людей, що жили у згорілому будинку, готують тимчасове житло й компенсації.

Пожежа в 14-поверховому будинку спалахнула ввечері напередодні, 22 лютого. Полум'я, що роздувалося сильним вітром, охопило будинок протягом пів години. Вітер був настільки сильним, що відштовхував воду, яку подавали пожежники зі шлангів.

Аварійні служби повідомили, що пожежа почалася на четвертому поверсі, але не назвали її причини. Правоохоронці розпочали розслідування інциденту, та експерти вважають, що причиною стала неякісна легкозаймиста обшивка фасаду.