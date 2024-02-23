Через пожежу у багатоповерхівці у Валенсії загинули щонайменше чотири людини

Щонайменше чотири людини загинули в Іспанії після того, як пожежа охопила багатоповерховий житловий будинок у Валенсії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Чотирнадцять осіб, у тому числі семирічна дитина, отримали поранення різного ступеня, 12 з них були переведені до лікарень, згідно з повідомленням екстрених служб.

Раніше екстрені служби повідомили, що семеро людей отримали легкі поранення, в основному від вдихання диму.

Кількість жертв може зрости, оскільки 19 осіб вважаються зниклими безвісти.

"Можна підтвердити, що чотири людини загинули", – сказав журналістам Хорхе Суарес Торрес, заступник директора служби з надзвичайних ситуацій регіону Валенсія.

Іспанське громадське телебачення TVE повідомило, що в 14-поверховому будинку, який швидко "перетворився на скелет", було понад 130 квартир.

Пожежа почалася приблизно о 17:30 на четвертому поверсі і швидко поширилася, за словами свідків і представників екстрених служб, на кадрах видно полум'я і величезні хмари чорного диму, що поглинають будівлю.

Виступаючи на регіональному телеканалі A Punt, Естер Пухадес, заступник голови Асоціації промислових інженерів Валенсії, сказала, що вогонь поширився так швидко, тому що будівля була покрита легкозаймистим поліуретановим облицюванням.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня у Франції спалахнула пожежа на складі з 900 тоннами батарейок.