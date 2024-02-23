В Валенсии возросло количество погибших в результате пожара в многоэтажке

Количество погибших в результате пожара в многоэтажном доме в испанском городе Валенсия по состоянию на вечер 23 февраля возросло до по меньшей мере пяти, еще 14 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Спасатели на месте происшествия искали 14 человек, в том числе супругов, их ребенка и двухнедельного младенца, которые до сих пор считаются пропавшими без вести после пожара в доме. Кроме пятерых погибших, известно о 15 раненых.

В город прибыли эксперты-стоматологи из других частей Испании, чтобы помочь идентифицировать обугленные тела, а полиция собирала образцы ДНК у родственников.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также прибыл на место трагедии и сказал, что жители "потеряли все за считанные минуты в этом ужасном пожаре".

В Валенсии объявили трехдневный траур, отменили местные футбольные матчи и приостановили начало ежегодного фестиваля. Для людей, живших в сгоревшем доме, готовят временное жилье и компенсации.

Пожар в 14-этажном доме вспыхнул вечером накануне, 22 февраля. Пламя, которое раздувалось сильным ветром, охватило дом в течение получаса. Ветер был настолько сильным, что отталкивал воду, которую подавали пожарные из шлангов.

Аварийные службы сообщили, что пожар начался на четвертом этаже, но не назвали его причины. Правоохранители начали расследование инцидента, и эксперты считают, что причиной стала некачественная легковоспламеняющаяся обшивка фасада.