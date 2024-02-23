Белый дом о санкциях против РФ из-за смерти Навального: Это только начало

Администрация президента США Джо Байдена планирует другие меры в ответ на смерть российского оппозиционера Алексея Навального в колонии на прошлой неделе, кроме объявленных 23 февраля санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, "вы можете ожидать дальнейших действий администрации по привлечению Кремля к ответственности за смерть Навального".

"Сегодняшний день был лишь началом", – добавил он, не уточнив, какими могут быть эти действия.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.

Среди прочего, Государственный департамент США 23 февраля объявил о санкциях против трех россиян, которые были причастны к пыткам над Навальным.

Напомним, Евросоюз обещает наложить санкции против причастных к смерти Навального.