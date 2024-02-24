Лідери G7 вимагають від Росії розслідувати смерть Навального

Лідери країн "Групи семи" за підсумками онлайн-саміту 24 лютого закликали Росію до розслідування обставин смерті російського опозиціонера Алексєя Навального та пообіцяли притягнути винних до відповідальності.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, яка опинилась у розпорядженні "Європейської правди".

У заяві йдеться, що Алексєй Навальний "пожертвував своїм життям у боротьбі проти кремлівської корупції та за вільні і чесні вибори в Росії".

"Закликаємо російський уряд повністю з'ясувати обставини його смерті. Ми також закликаємо російський уряд звільнити всіх несправедливо утримуваних в'язнів і припинити переслідування політичної опозиції та систематичні репресії проти прав і свобод росіян", – сказали лідери G7.

Вони також запевнили, що притягнуть до відповідальності винних у смерті Навального, зокрема шляхом подальших санкцій у відповідь на порушення прав людини в Росії.

Напередодні президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.

Серед іншого, Державний департамент США 23 лютого оголосив про санкції проти трьох росіян, які були причетні до тортур над Навальним.

Нагадаємо, Євросоюз обіцяє накласти санкції проти причетних до смерті Навального.