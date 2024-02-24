Лидеры G7 требуют от России расследовать смерть Навального

Лидеры стран "Группы семи" по итогам онлайн-саммита 24 февраля призвали Россию к расследованию обстоятельств смерти российского оппозиционера Алексея Навального и пообещали привлечь виновных к ответственности.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, которое оказалось в распоряжении "Европейской правды".

В заявлении говорится, что Алексей Навальный "пожертвовал своей жизнью в борьбе против кремлевской коррупции и за свободные и честные выборы в России".

"Призываем российское правительство полностью выяснить обстоятельства его смерти. Мы также призываем российское правительство освободить всех несправедливо удерживаемых заключенных и прекратить преследование политической оппозиции и систематические репрессии против прав и свобод россиян", – сказали лидеры G7.

Они также заверили, что привлекут к ответственности виновных в смерти Навального, в том числе путем дальнейших санкций в ответ на нарушения прав человека в России.

Накануне президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.

Среди прочего, Государственный департамент США 23 февраля объявил о санкциях против трех россиян, которые были причастны к пыткам над Навальным.

Напомним, Евросоюз обещает наложить санкции против причастных к смерти Навального.