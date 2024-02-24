Прем’єрка Італії: Якби Росія не напала на Україну, не було б і нападу ХАМАС на Ізраїль

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні припустила, що нинішньої ескалації на Близькому Сході могло б і не статись, якби Росія не здійснила повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Про це вона сказала в інтерв’ю Il Giornale, повідомляє "Європейська правда".

На думку Мелоні, якби Росія не вторглася в Україну, то, "найімовірніше, ХАМАС не здійснив би" атаки на Ізраїль у жовтні 2023 року, яка призвела до війни в секторі Гази.

"Таке серйозне порушення міжнародної системи, заснованої на правилах, до того ж із боку постійного члена Ради Безпеки ООН, неминуче повинно було мати ланцюгову реакцію для інших регіонів світу – від Близького Сходу до Балкан і далі до Африки", – пояснила вона.

Італійська прем’єрка підкреслила, що без відновлення міжнародного права "спалахи конфліктів будуть продовжувати множитися".

Нагадаємо, що Джорджія Мелоні 24 лютого відвідала Київ, де, коментуючи підписання угоди про співпрацю у сфері безпеки з Україною, наголосила на необхідності продовжувати військову допомогу для Києва.

"Плутати широковживане слово "мир" з "капітуляцією", як це роблять, – це лицемірний підхід, який ми ніколи не розділятимемо", – сказала вона на пресконференції.

Двостороння безпекова угода передбачає збереження рівня військової допомоги Україні на 2024 рік та співпрацю в різних секторах оборони.