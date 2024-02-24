Премьер Италии: Если бы Россия не напала на Украину, не было бы и нападения ХАМАС на Израиль

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предположила, что нынешней эскалации на Ближнем Востоке могло бы и не случиться, если бы Россия не осуществила полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Об этом она сказала в интервью Il Giornale, сообщает "Европейская правда".

По мнению Мелони, если бы Россия не вторглась в Украину, то, "скорее всего, ХАМАС не совершил бы" атаки на Израиль в октябре 2023 года, которая привела к войне в секторе Газа.

"Такое серьезное нарушение международной системы, основанной на правилах, к тому же со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН, неизбежно должно было иметь цепную реакцию для других регионов мира – от Ближнего Востока до Балкан и далее до Африки", – пояснила она.

Итальянский премьер подчеркнула, что без восстановления международного права "вспышки конфликтов будут продолжать множиться".

Напомним, что Джорджия Мелони 24 февраля посетила Киев, где, комментируя подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, подчеркнула необходимость продолжать военную помощь для Киева.

"Путать широко употребляемое слово "мир" с "капитуляцией", как это делают, – это лицемерный подход, который мы никогда не будем разделять", – сказала она на пресс-конференции.

Двустороннее соглашение по безопасности предусматривает сохранение уровня военной помощи Украине на 2024 год и сотрудничество в различных секторах обороны.