Кулеба розповів, чи відреагував Трамп на запрошення в Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував запрошення імовірного кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа в Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда".

Голова МЗС зазначив, що наразі є "політичні сигнали, які йдуть публічно" від Трампа, і "публічні сигнали, які йдуть від президента України".

"Ми не чули відповіді на запрошення від самого Трампа або його команди. Буде відповідь – будемо її розглядати", – додав він.

Кулеба водночас наголосив, що для України ключовим є збереження підтримки на рівні не партій, а виборців, "бо американські політики ідуть за своїм виборцем".

За даними ЗМІ, в разі перемоги Трамп збирається "зменшити зобов’язання" перед деякими членами НАТО, а також планує підштовхувати Україну і Росію до переговорів.

У листопаді Володимир Зеленський вже пропонував Трампу приїхати в Україну. Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.

Після цього Зеленський не раз пропонував Трампу знову приїхати, зокрема й на лінію фронту.

Читайте також: "Трамп наразі сам не знає, що він робитиме з війною проти України". Інтерв'ю Курта Волкера.