Кулеба рассказал, отреагировал ли Трамп на приглашение в Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал приглашение вероятного кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Украину.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда".

Глава МИД отметил, что сейчас есть "политические сигналы, которые идут публично" от Трампа, и "публичные сигналы, которые идут от президента Украины".

"Мы не слышали ответа на приглашение от самого Трампа или его команды. Будет ответ – будем его рассматривать", – добавил он.

Кулеба одновременно подчеркнул, что для Украины ключевым является сохранение поддержки на уровне не партий, а избирателей, "потому что американские политики идут за своим избирателем".

По данным СМИ, в случае победы Трамп собирается "уменьшить обязательства" перед некоторыми членами НАТО, а также планирует подталкивать Украину и Россию к переговорам.

В ноябре Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.

После этого Зеленский не раз предлагал Трампу снова приехать, в том числе и на линию фронта.

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