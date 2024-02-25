У Німеччині зросла частка занепокоєних поширенням війни РФ на територію НАТО

Більшість респондентів останнього опитування інституту INSA у Німеччині бояться, що російсько-українська війна може перекинутись на теориторію НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного для газети Bild am Sonntag, пише "Європейська правда".

Респондентів запитали, чи бояться вони, що війна в Україні може поширитися на територію НАТО.

61% відповіли ствердно, 31% – негативно. 8% не змогли відповісти. При цьому на Заході Німеччини страх значно більший (64%), ніж на Сході (51%).

Порівняно з опитуванням INSA влітку 2023 року, частка стурбованих сьогодні зросла на 14 відсоткових пунктів.

Більшість німців – 56% респондентів – вважають, що Німеччина повинна робити більше для сприяння вирішенню війни між Росією та Україною шляхом переговорів. 29% не підтримали це, 15% не дали відповіді на питання.

Згідно з цим опитуванням, 49% респондентів виступають проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Між тим, у порівнянні з січнем побільшало німців, які вважають, що європейські країни мають наростити постачання зброї та боєприпасів для України.