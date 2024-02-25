В Германии возросла доля обеспокоенных распространением войны РФ на территорию НАТО

Большинство респондентов последнего опроса института INSA в Германии боятся, что российско-украинская война может перекинуться на теориторию НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для газеты Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда".

Респондентов спросили, боятся ли они, что война в Украине может распространиться на территорию НАТО.

61% ответили утвердительно, 31% – отрицательно. 8% затруднились ответить. При этом на Западе Германии страх значительно больше (64%), чем на Востоке (51%).

По сравнению с опросом INSA летом 2023 года, доля обеспокоенных сегодня выросла на 14 процентных пунктов.

Большинство немцев – 56% респондентов – считают, что Германия должна делать больше для содействия решению войны между Россией и Украиной путем переговоров. 29% не поддержали это, 15% не дали ответа на вопрос.

Согласно этому опросу, 49% респондентов выступают против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Между тем, по сравнению с январем увеличилось количество немцев, которые считают, что европейские страны должны нарастить поставки оружия и боеприпасов для Украины.