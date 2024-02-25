Джонсон пояснив, чому повернення Криму до України є реальним
Експрем’єр Британії Боріс Джонсон вважає позиції Путіна у Криму слабкими, й, у разі продовження підтримки України Заходом потрібним озброєнням, повернення півострова називає цілком реальним.
Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".
"Очевидно, раніше всі думали, що Путін ніколи не віддасть Крим. Мовляв, не варто навіть намагатися. Тому думали: давайте спробуємо допомогти Україні відвоювати сухопутний міст. Але зараз люди кажуть собі: по-перше, це можливо! Повернути Крим реально!", – сказав Джонсон.
По-друге, додав він, "Путін дуже вразливий у Криму".
"І якщо ви подивитеся на інфраструктуру, логістику, там є великі можливості для ЗСУ. Тому я погоджуюся: дійсно відбулися зміни в тому, як люди думають про Крим", – сказав британський політик.
Він наголосив: коли в України буде більше снарядів великої дальності, більше HIMARS, ATACMS, Storm Shadow та всього, що потрібне ЗСУ – "то Крим матиме дуже цікаві перспективи".
Джонсон приїхав до Києва у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Дивіться повне інтерв’ю з Джонсоном на Youtube-каналі "Європейської правди".