Джонсон пояснив, чому повернення Криму до України є реальним 

Експрем’єр Британії Боріс Джонсон вважає позиції Путіна у Криму слабкими, й, у разі продовження підтримки України Заходом потрібним озброєнням, повернення півострова називає цілком реальним.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Очевидно, раніше всі думали, що Путін ніколи не віддасть Крим. Мовляв, не варто навіть намагатися. Тому думали: давайте спробуємо допомогти Україні відвоювати сухопутний міст. Але зараз люди кажуть собі: по-перше, це можливо! Повернути Крим реально!", – сказав Джонсон.

По-друге, додав він, "Путін дуже вразливий у Криму".

"І якщо ви подивитеся на інфраструктуру, логістику, там є великі можливості для ЗСУ. Тому я погоджуюся: дійсно відбулися зміни в тому, як люди думають про Крим", – сказав британський політик.

Він наголосив: коли в України буде більше снарядів великої дальності, більше HIMARS, ATACMS, Storm Shadow та всього, що потрібне ЗСУ – "то Крим матиме дуже цікаві перспективи".

Джонсон приїхав до Києва у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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