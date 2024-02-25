Джонсон объяснил, почему возвращение Крыма в Украину является реальным 

Экс-премьер Британии Борис Джонсон считает позиции Путина в Крыму слабыми, и, в случае продолжения поддержки Украины Западом нужным вооружением, возвращение полуострова называет вполне реальным.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Очевидно, раньше все думали, что Путин никогда не отдаст Крым. Мол, не стоит даже пытаться. Поэтому думали: давайте попробуем помочь Украине отвоевать сухопутный мост. Но сейчас люди говорят себе: во-первых, это возможно! Вернуть Крым реально!", – сказал Джонсон.

Во-вторых, добавил он, "Путин очень уязвим в Крыму".

"И если вы посмотрите на инфраструктуру, логистику, там есть большие возможности для ВСУ. Поэтому я согласен: действительно произошли изменения в том, как люди думают о Крыме", – сказал британский политик.

Он подчеркнул: когда у Украины будет больше снарядов большой дальности, больше HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и всего, что нужно ВСУ – "то Крым будет иметь очень интересные перспективы".

Джонсон приехал в Киев во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

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