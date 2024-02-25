Україна не веде перемовини зі своїми партнерами щодо потенційного використання їх армій на своїй території.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції у неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не ведемо перемовини з нашими партнерами щодо застосування їх армій на території України", – сказав Зеленський.

"Якщо Україна буде в НАТО – для нас це найпотужніші безпекові гарантії – то, відповідно, я думаю, що ми будемо використовувати 5 статтю (Півнчноатлантичного договору. – Ред.), якщо так станеться. Хоча із досвіду, те, що ми бачимо – на жодну з них Росія не нападає", – додав президент.

Зеленський також заявив, що рішення про запрошення України до НАТО залежить від двох держав.

Крім того, за його словами, Україна повідомила США про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця і американському Конгресу про це відомо.