Украина не ведет переговоры со своими партнерами относительно потенциального использования их армий на своей территории.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Мы не ведем переговоры с нашими партнерами по применению их армий на территории Украины", – сказал Зеленский.

"Если Украина будет в НАТО – для нас это самые мощные гарантии безопасности – то, соответственно, я думаю, что мы будем использовать 5 статью (Североатлантического договора. – Ред.), если так произойдет. Хотя по опыту, то, что мы видим – ни на одну из них Россия не нападает", – добавил президент.

Зеленский также заявил, что решение о приглашении Украины в НАТО зависит от двух государств.

Кроме того, по его словам, Украина сообщила США о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца и американскому Конгрессу об этом известно.