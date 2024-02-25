Президент відповів, від кого залежить рішення запросити Україну в НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про запрошення України до НАТО, зокрема, на Вашингтонському саміті, залежить від двох держав – від Німеччини та США.

Про це Зеленський заявив на пресконференції у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав, що, за його розумінням, всі партнери підтримують Україну у наданні запрошення, і всі вважають, що в майбутньому Україна буде в НАТО.

"Я не хочу зараз бавитися словами. Запрошення залежить на сьогодні, при всій повазі до всіх партнерів… від Сполучених Штатів Америки і від Німеччини. Це факт", – сказав президент.

Він наголосив, що особисто не бачить жодних ризиків у запрошенні України в НАТО.

Нагадаємо, посол США при НАТО Джуліан Сміт не очікує, що на саміті у Вашингтоні цього літа Україна отримає запрошення приєднатись до Північноатлантичного альянсу.

Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге також допустив, що члени Альянсу можуть не запросити Україну до членства на саміті у Вашингтоні.