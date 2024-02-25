Президент Владимир Зеленский анонсировал визит президента Франции в Украину вскоре.

Об этом президент Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Мы ожидаем приезда Эмманюэля Макрона в Украину, и он здесь будет. Я понимаю, когда будет – из-за безопасности не говорю конкретную дату, это будет скоро", – сказал президент.

Он добавил, что с визитом Макрона "появятся еще некоторые детали по поддержке Украины: важные, новые".

"Если говорить об артиллерии – Эмманюэль знает, что мы благодарны за артиллерию CAESAR, она хорошо работает... Несколько десятков артиллерийских систем мы ожидаем от французской стороны, и от наших партнеров. Еще есть некоторые вещи, но о них позже, когда он приедет", – рассказал президент.

16 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж Макрон заявил, что не отказался от намерений приехать в Украину и сделает это в ближайшее время.

Французский президент объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности". Конкретная дата визита тогда не называлась.

Но потом визит был отложен по "соображениям безопасности".