Болгарія вважає реальними шанси приєднатися до єврозони в 2025 році

Болгарія має реальні шанси приєднатися до єврозони у 2025 році, оскільки зможе виконати всі умови для членства.

Про це заявив міністр фінансів країни Асен Василев після неформальної зустрічі міністрів економіки та фінансів єврозони у Генті минулого тижня, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Всі прогнози – і Єврокомісії, і ЄЦБ – показують, що останній критерій, який ми не виконали – інфляційний – буде виконаний у 2024 році, що відкриває членство у 2025 році", – додав Васильєв.

За його словами, приєднання до єврозони вимагає стабільного політичного середовища і нормального уряду, а це означає, що ротація кабінету міністрів між керівними політсилами повинна відбутися в березні.

Чинний прем'єр Ніколай Денков поступиться посадою нинішній віцепрем’єрці та міністерці закордонних справ Марії Габрієль.

"Вся законодавча програма вже прийнята, тобто відтепер у нас немає жодних законодавчих перешкод. Залишився лише закон про запровадження євро, який наразі перебуває на стадії консультацій з Європейською комісією та Європейським центральним банком", – додав також Василєв.

Місяць тому глава уряду Болгарії Денков натякнув, що країна може приєднатися до єврозони не 1 січня 2025 року, а 1 липня того ж року. Причина в тому, що ЄЦБ може дати країні ще кілька місяців, щоб взяти під контроль інфляцію.

У лютому минулого року в Єврокомісії припустили, що Болгарія може приєднатися до єврозони з січня 2025 року, якщо відповідатиме всім критеріям.

Болгарія планувала запровадити євро з 1 січня 2024 року, та на заваді стала політична нестабільність.