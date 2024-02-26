Кулеба відкинув побоювання, що поставка Taurus може втягнути Німеччину у війну з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре наголошує, що його країна потребує крилатих ракет Taurus для захисту від Росії, а побоювання щодо ескалації, на його думку є безпідставними.

Про це він сказав в інтерв’ю RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), повідомляє "Європейська правда".

На тлі суперечки в Німеччині Україна знову звернулася до федерального уряду з проханням про постачання крилатих ракет Taurus.

"Остаточне рішення – за Німеччиною. Але я хочу, щоб усі знали, що ця зброя нам потрібна", – заявив Кулеба.

Він відкинув побоювання, що поставка крилатих ракет може втягнути Німеччину у війну з Росією. "Я думаю, що з моменту першої поставки танків Leopard цей страх був розвіяний. Відтоді аргумент про ескалацію не обговорюється", – зазначив міністр.

Кулеба сказав, що дискусії про можливе постачання крилатих ракет Taurus між українським урядом і федеральним урядом тривають.

Він привітав резолюцію Бундестагу, який у четвер закликав уряд канцлера Олафа Шольца голосами коаліції надати Україні додаткові "системи озброєнь великої дальності". Досі уряд Шольца блокував подібні поставки.

Незважаючи на блокаду, Кулеба утримався від критики федерального уряду. "Так, у нас триває ситуація з Taurus", – сказав він. "Але в той же час Німеччина – номер один після США, коли мова йде про постачання зброї. Важко скаржитися, коли Німеччина надає нам стільки зброї, потрібної для порятунку життів і звільнення наших окупованих територій", – сказав Кулеба.

Раніше у Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Водночас німецькі депутати підтримали підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає заклик надати далекобійні системи Києву. Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не згадуються.