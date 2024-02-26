Кулеба отверг опасения, что поставка Taurus может втянуть Германию в войну с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз подчеркивает, что его страна нуждается в крылатых ракетах Taurus для защиты от России, а опасения относительно эскалации, по его мнению, являются безосновательными.

Об этом он сказал в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), сообщает "Европейская правда".

На фоне спора в Германии Украина снова обратилась к федеральному правительству с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus.

"Окончательное решение – за Германией. Но я хочу, чтобы все знали, что это оружие нам нужно", – заявил Кулеба.

Он отверг опасения, что поставка крылатых ракет может втянуть Германию в войну с Россией. "Я думаю, что с момента первой поставки танков Leopard этот страх был развеян. С тех пор аргумент об эскалации не обсуждается", – отметил министр.

Кулеба сказал, что дискуссии о возможной поставке крылатых ракет Taurus между украинским правительством и федеральным правительством продолжаются.

Он приветствовал резолюцию Бундестага, который в четверг призвал правительство канцлера Олафа Шольца голосами коалиции предоставить Украине дополнительные "системы вооружений большой дальности". До сих пор правительство Шольца блокировало подобные поставки.

Несмотря на блокаду, Кулеба воздержался от критики федерального правительства. "Да, у нас продолжается ситуация с Taurus", – сказал он. "Но в то же время Германия – номер один после США, когда речь идет о поставках оружия. Трудно жаловаться, когда Германия предоставляет нам столько оружия, нужного для спасения жизней и освобождения наших оккупированных территорий", – сказал Кулеба.

Ранее в Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с прямым призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время немецкие депутаты поддержали подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву. Крылатые ракеты Taurus в предложении напрямую не упоминаются.