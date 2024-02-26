Глава Сил оборони Естонії: Більше не варто сподіватися на певний больовий поріг Росії

Глава Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем заявив, що коли два роки тому Росія почала повномасштабну війну в Україні, всі думали, що у Росії є якийсь больовий поріг, але зараз його неможливо виміряти і розраховувати на це не варто.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Генерал зазначив, що Росія готова піти на дуже великі втрати, щоб хоч трохи просунутися вперед.

"Якщо раніше ми вважали, що у Росії є якась межа втрат, то зараз говорити про це не доводиться", – сказав Херем.

Також, за його словами, не варто очікувати на послаблення запасу стійкості російського суспільства.

"Раніше ми сподівалися на те, що російське населення зламається, але зараз можна спостерігати зовсім іншу картину. Люди, які раніше отримували кілька сотень доларів на місяць, тепер з великим бажанням підписують контракти на участь у війні за 2000 євро або доларів на місяць.

Особи, які втратили роботу через санкції, тепер задіяні у військовій промисловості. Вони також вважають, що рятують світ від гнилої західної культури і всього такого. Тож це працює", – зазначив Херем.

За його словами, якщо з Північної Кореї до РФ почне надходити не тільки продукція, а й, наприклад, засоби для виробництва, то Росія зможе воювати досить довго.

"Для стримування Росії необхідні звичайні озброєння, здатні усунути загрозу. Два роки тому ми всі думали, що в Росії є якийсь больовий поріг. Повторюю, я не думаю, що сьогодні нам є сенс вимірювати його або сподіватися на нього", – наголосив він.

Раніше британська розвідка проаналізувала втрати російської армії за два роки повномасштабної війни в Україні.

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