Глава Сил обороны Эстонии: Больше не стоит надеяться на определенный болевой порог России

Глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что когда два года назад Россия начала полномасштабную войну в Украине, все думали, что у России есть какой-то болевой порог, но сейчас его невозможно измерить и рассчитывать на это не стоит.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Генерал отметил, что Россия готова пойти на очень большие потери, чтобы хоть немного продвинуться вперед.

"Если раньше мы считали, что у России есть какой-то предел потерь, то сейчас говорить об этом не приходится", – сказал Херем.

Также, по его словам, не стоит ожидать ослабления запаса устойчивости российского общества.

"Раньше мы надеялись на то, что российское население сломается, но сейчас можно наблюдать совсем другую картину. Люди, которые раньше получали несколько сотен долларов в месяц, теперь с большим желанием подписывают контракты на участие в войне за 2000 евро или долларов в месяц.

Лица, потерявшие работу из-за санкций, теперь задействованы в военной промышленности. Они также считают, что спасают мир от гнилой западной культуры и всего такого. Поэтому это работает", – отметил Херем.

По его словам, если из Северной Кореи в РФ начнет поступать не только продукция, но и, например, средства для производства, то Россия сможет воевать достаточно долго.

"Для сдерживания России необходимы обычные вооружения, способные устранить угрозу. Два года назад мы все думали, что у России есть какой-то болевой порог. Повторяю, я не думаю, что сегодня нам есть смысл измерять его или надеяться на него", – подчеркнул он.

Ранее британская разведка проанализировала потери российской армии за два года полномасштабной войны в Украине.

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