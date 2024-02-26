Кремль: Путін поїде в Анкару вже після переобрання

У Кремлі заявили, що очікуваний візит президента Росії Владіміра Путіна до Туреччини відбудеться не раніше президентських "виборів" у РФ.

Як повідомляє російське "Интерфакс", пише "Європейська правда", про це заявив прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков.

Пєсков сказав, що до виборів візит Путіна до Анкари не відбудеться, пояснивши, що "до виборів у президента доволі стислий і напружений графік, і в пана Ердогана також".

"Але підготовка до контактів на найвищому рівні ведеться, ми про це неодноразово казали… Ці контакти відбудуться у той момент, коли це буде найкраще підходити за графіком обох президентів", – додав речник Кремля.

Також у Кремлі заявили, що Путін зателефонував Ердогану для привітання з нагоди його 70-річчя і в цій розмові відзначив внесок Ердогана у "розвиток дружніх російсько-турецьких відносин", та що лідери "домовилися про продовження контактів на різних рівнях".

Поїздка Путіна, яка двічі відкладалася з кінця минулого року, має стати першим візитом Путіна до країни-члена НАТО з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Російські агентства з посиланням на джерела у владі раніше називали можливими новими термінами кінець квітня – початок травня.

На тлі підготовки візиту Путіна у Єврокомісії нагадали Анкарі, що у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт російського диктатора за його роль у вивезенні українських дітей з окупованих територій.

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