Кремль: Путин поедет в Анкару уже после переизбрания

В Кремле заявили, что ожидаемый визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится не раньше президентских "выборов" в РФ.

Как сообщает российский "Интерфакс", пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков сказал, что до выборов визит Путина в Анкару не состоится, объяснив, что "до выборов у президента довольно плотный и напряженный график, и у господина Эрдогана тоже".

"Но подготовка к контактам на высшем уровне ведется, мы об этом неоднократно говорили... Эти контакты состоятся в тот момент, когда это будет лучше всего подходить по графику обоих президентов", – добавил спикер Кремля.

Поездка Путина, которая дважды откладывалась с конца прошлого года, должна стать первым визитом Путина в страну-члена НАТО с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Российские агентства со ссылкой на источники во власти ранее называли возможными новыми сроками конец апреля – начало мая.

На фоне подготовки визита Путина в Еврокомиссии напомнили Анкаре, что в Международном уголовном суде выдали ордер на арест российского диктатора за его роль в вывозе украинских детей с оккупированных территорий.

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