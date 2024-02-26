У Єврокомісії захищають право речника носити футболку на підтримку України

У Єврокомісії різко відповіли на звинувачення в упередженості через футболку речника на підтримку України.

Про це заявив головний речник Єврокомісії Ерік Мамер під час щоденного брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Мамер відреагував на обурення журналіста тим фактом, що зовнішньополітичний речник Петер Стано минулого тижня одягав на брифінги футболку з написом "Стою з Україною", таким чином нібито демонструючи упередженість Єврокомісії щодо війни, за його словами, "між двома найкорумпованішими державами світу".

"Варто нагадати, що це офіційна позиція ЄС і позиція посадовців Євросоюзу всіх рівнів, що ми підтримуємо Україну. Президентка Єврокомісії була в Україні, я був там з нею у суботу, щоб повторити це. Ми стоїмо з Україною.

Ми стояли з Україною з першого дня вторгнення, ми стоїмо з Україною сьогодні, ми стоятимемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, доки вони зможуть звільнити свою країну", – наголосив він.

Мамер нагадав, що ЄС робитиме все можливе, що в України були засоби захистити себе.

"Футболка речника з питань закордонних справ символізує цю позицію. Я пишаюся тим, що він її одягнув. І якби на його місці був я, я б вчинив так само", – заявив речник.

Як повідомлялось, до Києва у другу річницю повномасштабної війни прибули прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, бельгійський прем’єр Александр де Кроо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала Одесу.