В Еврокомиссии защищают право спикера носить футболку в поддержку Украины

В Еврокомиссии резко ответили на обвинения в предвзятости из-за футболки спикера в поддержку Украины.

Об этом заявил главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер во время ежедневного брифинга в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Мамер отреагировал на возмущение журналиста тем фактом, что внешнеполитический спикер Петер Стано на прошлой неделе надевал на брифинги футболку с надписью "Стою вместе с Украиной", таким образом якобы демонстрируя предвзятость Еврокомиссии в отношении войны, по его словам, "между двумя самыми коррумпированными странами мира".

"Стоит напомнить, что это официальная позиция ЕС и позиция должностных лиц Евросоюза всех уровней, что мы поддерживаем Украину. Президент Еврокомиссии была в Украине, я был там с ней в субботу, чтобы повторить это. Мы стоим вместе с Украиной.

Мы стояли с Украиной с первого дня вторжения, мы стоим с Украиной сегодня, мы будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется, пока они не смогут освободить свою страну", – подчеркнул он.

Мамер напомнил, что ЕС будет делать все возможное, чтобы у Украины были средства защитить себя.

"Футболка спикера по вопросам иностранных дел символизирует эту позицию. Я горжусь тем, что он ее надел. И если бы на его месте был я, я поступил бы так же", – заявил спикер.

Как сообщалось, в Киев во вторую годовщину полномасштабной войны приезжали премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Италии Джорджия Мелони, бельгийский премьер-министр Александр де Кроо, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Одессу.