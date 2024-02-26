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Чехія у 2023 році спожила найменше газу за останні 30 років

Понеділок, 26 лютого 2024, 14:05

Минулого року обсяги споживання газу у Чехії виявилися найнижчими з 1992 року. 

Як повідомляє Cesky Radio, пише "Європейська правда", такі дані опублікував регулятор у сфері енергетики.

За 2023 рік споживання природного газу у Чехії склало 6,7 млн кубометрів, приблизно на десяту частину менше, ніж попереднього року. 

Найбільше зниження сталося завдяки економії домогосподарств.

Найбільша частка газу надходила до Чехії через Німеччину. Близько 8% міг складати газ російського походження.

Відомство відзначило значне зниження споживання також електроенергії. Це пов’язують і зі здорожчанням ресурсів, що стимулювало людей економити, і зі сповільненням економіки, і значно теплішою зимою. 

Португалія у 2023 році виробила рекордний обсяг "зеленої" електроенергії, Німеччина також уперше виробила понад 50% електроенергії із "зелених" джерел.

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Чехія