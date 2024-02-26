Чехія у 2023 році спожила найменше газу за останні 30 років

Минулого року обсяги споживання газу у Чехії виявилися найнижчими з 1992 року.

Як повідомляє Cesky Radio, пише "Європейська правда", такі дані опублікував регулятор у сфері енергетики.

За 2023 рік споживання природного газу у Чехії склало 6,7 млн кубометрів, приблизно на десяту частину менше, ніж попереднього року.

Найбільше зниження сталося завдяки економії домогосподарств.

Найбільша частка газу надходила до Чехії через Німеччину. Близько 8% міг складати газ російського походження.

Відомство відзначило значне зниження споживання також електроенергії. Це пов’язують і зі здорожчанням ресурсів, що стимулювало людей економити, і зі сповільненням економіки, і значно теплішою зимою.

Португалія у 2023 році виробила рекордний обсяг "зеленої" електроенергії, Німеччина також уперше виробила понад 50% електроенергії із "зелених" джерел.